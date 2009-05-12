Президент Украины остался без оперативной информации из-за вируса?

Президент и Секретариат Президента в апреле не получали информацию от Министерства финансов и Госказначейства из-за того, что компьютерная система этих двух ведомств в течение 10 дней была поражена вирусами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил журналистам исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

Вместе с тем он подчеркнул, что на сегодняшний день проблема решена, система работает в нормальном режиме, и информирование всех органов государственной власти Минфин осуществляет в установленном порядке.

«Раз в месяц по результатам предварительного анализа выполнения бюджета по доходной и расходной части мы всю информацию предоставляем как Президенту, так и Верховной Раде и основным контролирующим органам», - сказал И.УМАНСКИЙ, отметив, что эта информация поступает в полном объеме, а не в «урезанном виде».

Как сообщал УНИАН, сегодня первый заместитель главы Секретариата Президента Украины А.ШЛАПАК заявил на пресс-конференции, что с конца марта информирование главы государства о состоянии выполнения бюджетов было фактически прекращено, а на запросы по этому поводу правительство отвечало «формальными отписками».

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом от 12 мая 2009 года обязал Кабинет министров обнародовать информацию о состоянии государственных финансов.