В Харькове заново создают Оппозиционный блок

20 октября в Харькове состоялось Учредительное собрание, на котором было принято решение о создании Региональной организации политической партии «Оппозиционный блок» в Харьковской области, об этом сообщает сайт политической силы.

На собрании присутствовали около 100 делегатов со всех районов области. Принято решение о создании региональной организации Политической партии «Оппозиционный блок» в Харьковской области. Председателем харьковских оппозиционеров единогласно избрали народного депутата Украины Дмитрия Шенцева. Определено наименование региональной организации, избран Политсовет и Комитет партийного контроля.

Кроме членов партии, представителей всех районов области на собрании присутствовал народный депутат Украины, член Политисполкома Оппозиционного блока Вадим Новинский, который передал Дмитрию Шенцеву поздравления от руководства партии и коллег по фракции.

Напомним, что с 2015 года Оппозиционному блоку в Харьковской обл. отказывали в регистрации из-за чего практически было сорвано участие партии в местных выборах Пребывавший в то время на должности Посола США в Украине Джеффри Пайетт выразил тогда серьезную обеспокоенность этой ситуацией. На сегодняшний день партия Оппозиционный блок создает заново свою областную структуру.