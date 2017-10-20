Путин не понимает, почему ЕС не осудил новый закон Украины "Об образовании"

Президент России Владимир Путин удивлен, что ЕС не осудил новый закон Украины «Об образовании».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал, выступая на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

Читайте такжеВенгрия не сможет без согласия Киева поднять вопрос образования на сессии Совета ассоциации Украина-ЕС

Он отметил, что в Украине приняли новый закон об образовании, «запрещающем» обучение на языках нацменьшинств.

По его словам, этим возмутилась Венгрия, Румыния и Польша, но в целом ЕС молчит. «Почему не осуждает? Тишина», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября президент Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», положения которого (ст. 7 о языке образования в Украине) вызвали беспокойство Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Порошенко поручил Министерству иностранных дел и Министерству образования и науки провести по поводу этого закона необходимые консультации с европейскими партнерами, в частности с Советом Европы.

28 сентября министр иностранных дел Павел Климкин направил ст. 7 закона «Об образовании» на рассмотрение Венецианской комиссии. Ее заключение о законе будет готов к декабрю.

19 октября министр образования и науки Лилия Гриневич сообщила, что украинская сторона обязалась не менять модель обучения в венгерских школах до получения заключения Венецианской комиссии по поводу закона «Об образовании» и наработки общей модели обучения в венгерских школах.