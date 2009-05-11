Путин говорит, что именно Россия была инициатором суверенитета Украины

Российский премьер-министр Владимир Путин заявил, что именно Россия была инициатором суверенитета Украины, Грузии и Киргизии, с самого начала поддерживала их независимость и может только порадоваться, что они становятся полноценными участниками международного общения, сообщает TCH.ua.

В интервью японским журналистам на вопрос о росте американского влияния на постсоветском пространстве, Путин ответил, что государства наделены суверенным правом - с кем, в какой области и в каком объеме поддерживать отношения на государственном уровне.

"Мы всегда будем относиться к этому с уважением. Но при этом мы все понимаем, что есть предыдущая история наших двусторонних межгосударственных связей. Во всех этих республиках проживает большое количество людей, которые так или иначе связаны с Россией. Делать вид, что это совсем нас не касается, было бы тоже неправильно и просто ошибочно даже. Во всяком случае, относительно тех людей, которые там живут и, повторяю, достаточно тесно связаны с Россией", - прибавил он.

По словам российского премьера, его страна будет уважать суверенитет упомянутых государств, к праву их выбора, но также будет рассчитывать на уважение взаимных интересов