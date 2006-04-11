Миллиарды от ”Криворожстали” до вкладчиков Сбербанка СССР не дойдут

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО со своими предложениями вернул для повторного рассмотрения Верховной Радой Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2006 год» (относительно выделения средств от приватизации ОАО «Криворожский горно-металлургический комбинат «Криворожсталь» на финансирование мероприятий по постепенной компенсации гражданам потерь от обесценивания денежных сбережений в учреждениях Сберегательного банка бывшего СССР)», принятый парламентом 16 марта. Об этом УНИАН сообщили в официальном Интернет-представительстве главы государства.

По мнению Президента, данный закон вызывает замечания как правового характера (его отдельные положения не соответствуют нормам Конституции Украины, Бюджетного кодекса Украины и Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2006 год»), так и экономического (вступление закона в силу приведет к разбалансированию Государственного бюджета Украины).

В своих предложениях В.ЮЩЕНКО напоминает, что средства, поступившие в Госбюджет Украины от приватизации «Криворожстали», в полной мере распределены законами Украины о Государственном бюджете Украины на 2005 и 2006 годы.

Так, 6,2 млрд. гривен были направлены на финансирование дефицита Государственного бюджета Украины в 2005 году, и 3,3 млрд. гривен - на сбалансирование бюджета.

Кроме того, 199,4 млн. гривен направлены на специальные счета бюджета развития соответственно городского бюджета г. Кривой Рог и областного бюджета Днепропетровской области с целью финансирования мероприятий по решению экологических и социально-экономических проблем г. Кривой Рог и прилегающих к нему населенных пунктов Днепропетровской области.

Остаток средств от приватизации этого предприятия предусмотрено направить на финансирование дефицита государственного бюджета в 2006 году в сумме 9 млрд. гривен и на создание в Государственном бюджете Украины Стабилизационного фонда в сумме 3 млрд. гривен. Остаток нераспределенных средств, полученных от приватизации “Криворожстали”, был уменьшен на 1,6 млрд. гривен.

Президент отмечает, что дополнительное увеличение расходной части Госбюджета, которое не обеспечено реальными финансовыми ресурсами, приведет к его разбалансированию.

В связи с изложенным В.ЮЩЕНКО предлагает данный закон отклонить.

Предложения главы государства во время рассмотрения Закона на пленарном заседании Верховной Рады будет представлять министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК.

Справка УНИАН. За указанный закон 16 марта проголосовали 275 из 396 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Законом установлено, что поступления от продажи государственного пакета акций ОАО “Криворожский горно-металлургический комбинат “Криворожсталь” в объеме 9 млрд. 23 млн. 733 тыс. грн, полученные в 2005 году, направляются исключительно на финансирование мероприятий по постепенной компенсации гражданам потерь от обесценивания денежных сбережений в учреждениях Сберегательного банка бывшего СССР.