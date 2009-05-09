На Крещатик вышла колонна во главе с Симоненко и Морозом

В Киеве на Крещатике проходит демонстрация представителей левых политических сил по случаю Дня Победы.

Как передает корреспондент УНИАН, колонну участников демонстрации возглавляют лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО и лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ.

Впереди колонны демонстрантов движется бронетранспортер, за которым шагают ветераны, переодетые в форму воинов Советской Армии времен Великой Отечественной войны. Участники акции несут партийные флаги, а также флаги бывших советских республик, флаги видов Вооруженных Сил Советской Армии. Также в колонне есть несколько демонстрантов, несущие государственные флаги Российской Федерации.

Из громкоговорителей раздаются лозунги партийных лидеров, которые, в частности, выражают надежду, что праздник 9 мая в Украине никогда не будет забыт.

Следом за коммунистами и социалистами по Крещатику проходят представители Союза левых сил, а также активисты общественного объединения ветеранов силовых структур «Щит».

В колоннах демонстрантов также шагают духовые оркестры, исполняющие советские и военные марши.