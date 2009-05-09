У Ющенко увидели приближение неконтролируемой инфляции

Правительство Юлии Тимошенко скрывает реальное состояние дел с выполнением общего фонда Государственного бюджета и наполнением Пенсионного фонда. Секретариат Президента сталкивается с активным противодействием со стороны правительства относительно предоставления полной информации в этом направлении. Кабмин скрывает реальные причины информационной блокады, и реагирует формальными отписками на просьбы главы государства и Секретариата Президента возобновить публикацию данных о ситуации в бюджетной сфере. В то же время до общества доносится выхваченная из контекста информация об очередной «победе» в экономике. Кабинет Министров просто манипулирует общественным мнением.

Такие обвинения содержатся в обнародованном пресс-службой президента “анализе реального состояния выполнения общего фонда госбюджета и наполнения Пенсионного фонда” Главной службы социально-экономического развития.

Среди прочего специалисты СП пришли к выводу, что реальное выполнение бюджета – значительно ниже задекларированного правительством. Бюджетные дыры латаются за счет выкачивания доходов из Нацбанка, эмиссионной политики, сбора налогов заранее, намеренного невозвращения НДС (даже относительно сумм, которые уже подтверждены проверками), проедания накопленных ранее ресурсов.

Бюджет Пенсионного фонда построен на нереальной базе, он, по экспертным расчетам, имеет скрытый дефицит в размере больше 10 млрд. грн. Выполнение его было бы невозможным без постоянной коррекции запланированных показателей и кредитования со стороны правительства. Еще одной неотложной проблемой специалисты СП считают рост кредиторской задолженности НАК «Нафтогаз Украины» более, чем в два раза, что может привести к банкротству компании. А также тот факт, что правительство игнорирует проблемы НАК.

Вывод в документе сделан неутешительный: дальнейшее продолжение имеющихся тенденций будет “иметь следствием неконтролируемую инфляцию, усиление давления на валютный курс, торможение развития экономики...”