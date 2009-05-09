Литвин: сегодня власть грабит как на пожаре

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН надеется, что на следующей неделе работа парламента не будет заблокирована.

Об этом он заявил в интервью Национальной радиокомпании Украины.

В.ЛИТВИН считает, что “пессимистические прогнозы” относительно возможности блокирования трибуны ВР “не будут реализованы”.

По его мнению, депутаты встречаясь с избирателями во время праздников, поняли, что у людей “назревает раздражение в связи с неадекватностью ВР в вопросах организации, эффективности работы, и в вопросах непосредственно поведения народных депутатов”.

“Люди уже дальше терпеть бездеятельность, бессмысленное противостояния не будут”, – отметил спикер, предположив, что парламентарии тоже это понимают, и потому “чувство ответственности будет присутствовать”.

Председатель ВР также выразил надежду, что на депутатов “не смогут повлиять существенно вожди, которые будут пытаться посылать на блокирование трибуны депутатские группы”.

Кроме того, В.ЛИТВИН отметил, что сегодня “сердце кровью обливается”, когда оцениваешь действия власти. “Грабят как на пожаре... Грабят как в последний день”, – сказал он.