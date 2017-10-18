Возглавляемый Меркель блок продолжит курс на поддержку Украины - посол

Блок партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) продолжит курс на поддержку Украины. Об этом в Twitter написал посол Украины в Федеративной республике Германия Андрей Мельник.

«Встретился с главным управляющим фракции ХДС/ХСС Михаэлем Гроссе-Брёмером - курс на поддержку Украины будет продолжен», - отметил дипломат.

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Как сообщал УНИАН, 24 сентября в Германии состоялись парламентские выборы. По итогам обработки всех бюллетеней, возглавляемый канцлером Ангелой Меркель блок ХДС/ХСС поддержали 33% избирателей.

За Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) во главе с бывшим президентом Европарламента Мартином Шульцем проголосовали 20,5% избирателей. На третьем месте - правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АДГ) с 12,6 процента голосов. Далее следуют: либеральная Свободная демократическая партия Германии (СвДП) с 10,7%, Левая партия - с 9,2% и «Союз-90»/«Зеленые» - с 8,9%.

Согласно социологическим опросам, большинство немцев (57%) поддерживает создание коалиции в составе блока партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), которую представляет Меркель, Свободной демократической партии и блока партий «Союз-90»/«Зеленые» (так называемая трехсторонняя коалиция «Ямайка», названная так из-за комбинации партийных цветов ее участников).