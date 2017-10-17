Все при своих

Украинский протест «за все хорошее против всего плохого», особенно, организованный десятком «гетьманов», пытающихся перетянуть немножко народного гнева исключительно на свою, самую правильную, сторону, традиционно превращается в балаган. К сожалению, так случилось и с акцией «Большая политическая реформа».

Еще утром у трех основных входов на площадь перед зданием парламента появились «рамки», установленные представителями АвтоМайдана. Эти «рамки» представляли собой два проема: для тех, кто голосует против требований улицы «я – му**к» и для тех, кто голосует за требования «я слышу народ». И уже эти «рамки» демонстрировали полное непонимание той самой улицей своих собственных желаний. Ведь никакого голосования за требования, озвучиваемые на акции под стенами парламента, не предполагалось вовсе. В повестке дня Верховной Рады стояла одна из давно обещанных реформ – медицинская. И, учитывая, что большинство активистов сегодняшней акции поддерживают эту реформу, было странно наблюдать скандал на Согласительном совете руководителей парламентских фракций, который сводился к одному: давайте медреформу отложим, чтобы первым делом проголосовать за требования улицы. В результате, реформу отложили, но и с требованиями получилось не так, как ожидалось.

Изначально их было три – отмена депутатской неприкосновенности, изменение избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда. Немногим позже Михаил Саакашвили озвучил еще и требование об отставке Петра Порошенко в случае их невыполнения.

Жаль только, что организаторы протестов не утруждали себя объяснением для участников акции, что закона об импичменте президента в Украине не существует, никто из парламентариев, жарко выступавших на площади, такой законопроект не разработал и не зарегистрировал, поэтому заявление об отставке – очередная популистская фраза. Точно так же, как не рассказывали организаторы акции и о том, почему законопроекты, которые касаются первых трех изменений, были зарегистрированы, но могут лежать (и лежат) в Верховной Раде годами.

К примеру, что внесенный «испугавшимся» протестов президентом законопроект о неприкосновенности, скорее, не уступка протестующим, а затягивание принятия этого документа еще не на один месяц. Дело в том, что во вторник Рада, следуя процедуре, проголосовала за направление этого законопроекта на рассмотрение Конституционного суда. Если учесть, что в последнее время КСУ работает под хлипким руководством и.о. и никаких серьезных вопросов давно не рассматривал, ожидать, что неприкосновенность будет у судей КС в приоритете, по меньшей мере, наивно.

Жаль только, что организаторы протестов не утруждали себя объяснением для участников акции, что закона об импичменте президента в Украине не существует, никто из парламентариев, жарко выступавших на площади, такой законопроект не разработал и не зарегистрировал, поэтому заявление об отставке – очередная популистская фраза

Другими словами, лишения депутатов неприкосновенности украинцам еще ждать и ждать, зато уже сегодня эту «уступку» в свой актив занес Порошенко. По крайней мере, из этой оперы его заявление на встрече с президентом Мальты «я рад тем, что мои инициативы нашли такой отклик и в сердцах людей, и у организаторов акции»…

Все это приводит к полному непониманию реальности. И не удивительно, что ближе к вечеру активисты заявили: будут блокировать все выходы из Верховной Рады, пока требуемые законы не будут приняты. После этого появились митингующие с палатками, которых не пропустил кордон полиции, активисты с закрытыми лицами, нападающие на Нацгвардейцев. В результате, в стычках пострадали как митингующие, так и правоохранители.

Глобально же, все остались при своих. Власть – с убеждением, что слышит народ, а, в случае чего, силовики придут на помощь, организаторы акции – с картинкой для спонсоров, можем, мол, мобилизовать сторонников, в случае необходимости, парламент – с законопроектами, но без голосов за них, политтехнологи – с новыми заказами, а общество – с высоким протестным настроением.

Пожалуй, организаторы сегодняшней акции сделали те же ошибки, что и их предшественники

Все это, кстати, очень перекликается с уже подзабывшейся всеукраинской акцией «Вставай, Украина», когда весной 2013 года тройка оппозиционеров почти каждые выходные собирала людей в центре Киева, но эти протесты так и не превратились в народное восстание, объединявшее страну.

Пожалуй, организаторы сегодняшней акции сделали те же ошибки, что и их предшественники. Во-первых, не учли, что пассивное большинство гораздо больше интересуется пенсиями, ценами в магазинах и тарифами в платежках, и увлечь их абстрактным недовольством властью довольно трудно. Во-вторых, активному меньшинству логично было бы предъявить какие-то результаты собственной работы в парламенте, чтобы показать: мы зарегистрировали законы, вот они, вот их нормы, вот риски и плюсы, мы в комитетах бьемся, чтобы вынести их в зал, но нас мало, мы сделали, что можем, а теперь и вы подсобите – выйдите на улицу, поддержите.

Жаль, что никто не делает выводов из прошлых ошибок, а предпочитает наступать уже на свои грабли.

Татьяна Урбанская