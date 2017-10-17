Активисты прошли с палатками на площадь перед Радой
Чтобы активисты беспрепятственно перешли в сторону площади Конституции, полиция создала коридор.
Работники полиции пропустили активистов с палатками на площади Конституции перед Верховной Радой, где с утра проходит массовая акция.
Как передает корреспондент УНИАН, это произошло после столкновений между активистами и полицией на углу улиц Садовая и Грушевского.
Полиция создала коридор, чтобы активисты беспрепятственно перешли в сторону площади Конституции с палатками и другим инвентарем для палаточного городка.
После этого часть полицейских переместилась с перекрестка между улицами Садовая и Грушевского к зданию Верховной Рады.
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В то же время активисты с символикой на одежде батальона "Донбасс" вместе с другими митингующими направились к площади Конституции.
Как сообщал УНИАН, с утра под Верховной Радой проходит митинг, участники которого требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство, а также создания Антикоррупционного суда.
Организаторами акции выступают партии «Объединение «Самопомич», ВО «Батькивщина», «Движение новых сил», «5.10», ВО «Свобода», «Национальный корпус», «Правый сектор» и ряд общественных организаций.
13 октября лидер партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили не исключал, что акция 17 октября может стать бессрочной в случае невыполнения требований ее участников.