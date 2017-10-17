Лещенко о драке Парасюка: "споткнулся, упал и зацепился за Гелетея" (видео)

15:27, 17 октября 2017
Политика
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Лещенко потроллил Гелетея, комментируя инцидент, когда Парасюк хотел ударить начальника УГО.

Парасюк попытался ударить Гелетея ногой / Скриншот

Народный депутат от БПП Сергей Лещенко на своей странице в Facebook прокомментировал инцидент между депутатом Владимиром Парасюком и начальником УГО Валерием Гелетеем.

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"Я там был и видел, что на самом деле произошло. Там у Рады такой горб! И темнота, и песок. Ну, Парасюк споткнулся, упал и зацепился за Гелетея", - говорится в его сообщении в Facebook.

Лещенко добавил, что нужно назначить служебную проверку и вынести выговор за то, что у нас "клоуны руководят государственной охраной".

Как сообщал УНИАН, под Верховной Радой произошел конфликт между народным депутатом Владимиром Парасюком и начальником Управления государственной охраны Валерием Гелетеем.

Во время словесной перепалки Парасюк со словами "Кто гамнюк, б*ядь?" попытался ударить Гелетея ногой.

Ранее журналист "Радио Свобода" Михаил Ткач на своей странице в Facebook прокомментировал встречу с начальником УГО Гелетеем относительно нападения его охранников на представителей СМИ во время съемок свадьбы сына Луценко.

"Военнослужащий упал. Там какой горб! В темноте, песок. Споткнулся, упал и зацепился за оператора", - передал Ткач слова начальника УГО.

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Теги: #драка Парасюка#Парасюк и Гелетей