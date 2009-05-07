Партия регионов требует немедленной отставки Луценко

Партия регионов призывает главу правительства Юлию ТИМОШЕНКО и Президента государства Виктора ЮЩЕНКО немедленно отправить в отставку министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении Партии регионов по поводу инцидента с главой МВД в аэропорту Франкфурта-на-Майне 4 мая.

По словам членов Партии регионов, Ю.ЛУЦЕНКО “опозорил Украину грязным скандалом, дискредитировал имя украинского правительственного чиновника, заставил мир накануне саммита, на котором будет происходить инаугурация “Восточного партнерства”, говорить о нашем государстве как о таком, которым руководят пьяницы и забияки”.

“Без сомнения, - уверены в Партии регионов, - граждане Украины больше никогда не изберут себе такую власть. Однако в случае с Юрием ЛУЦЕНКО нельзя ждать аж до следующих выборов”.

По убеждению «регионалов», “поведение этого человека стало общественно опасным, непредсказуемым... Его нужно немедленно отстранить от выполнения обязанностей и отправить в отставку”.

Очевидно, отметили в Партии регионов, что свое слово здесь должен сказать и парламент. “Позорный случай с министром ЛУЦЕНКО должен найти соответствующую оценку Верховной Рады Украины”, - идет речь в заявлении.

В связи с этим фракция Партии регионов призывает все фракции Верховной Рады, всех депутатов дать решительный отпор таким высокопоставленным должностным лицам, которые наносят непоправимый вред имиджу Украины, позорят страну и народ.

Как сообщалось, 5 мая немецкая газета "Бильд" написала, что Ю.ЛУЦЕНКО 4 мая провел полдня в полицейском участке аэропорта Франкфурта-на-Майне. Министра в состоянии сильного алкогольного опьянения задержали после стычки со стражами порядка.

В свою очередь, в МВД Украины опровергли информацию о конфликте с участием Ю.ЛУЦЕНКО.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой в двухдневный срок организовать расследование инцидента с участием Ю.ЛУЦЕНКО в аэропорту Франкфурта-на-Майне и поручил первому заместителю министра иностранных дел Владимиру ХАНДОГИЮ запросить официальную информацию по этому поводу в Посольстве ФРГ в Украине.