Парламентарии Румынии выступают за конструктивный диалог по образовательному закону – МИД

Парламентарии Румынии выступают за конструктивный диалог с Украиной при обсуждении образовательного закона в части языков национальных меньшинств.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.

«Важный сигнал от парламентариев Румынии - мы партнеры и за конструктивный диалог при обсуждении образовательного закона», - сообщила Беца.

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Как сообщал УНИАН, сегодня министр иностранных дел Украины Павел Климкин прибыл в Бухарест. Он проведет переговоры с министром иностранных дел Теодором Мелешкану, министром по вопросам румын отовсюду Андреею Пестирнаком, встретится с делегацией парламента Румынии по вопросам инициирования диалога с украинскими институтами для обеспечения защиты прав граждан, принадлежащих к румынскому меньшинству в Украине, а также с руководством и представителями Союза украинцев Румынии.