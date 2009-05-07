Тимошенко созывает внеочередное заседание Кабмина

Сегодня в 15.00 состоится внеочередное заседание Кабинета министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила пресс-секретарь премьер-министра Марина СОРОКА.

По ее словам, на заседании планируется рассмотреть вопрос о выделении средств семьям погибших и пострадавшим в результате пожара в Днепропетровске, а также семьям погибших и пострадавших горняков на шахте «Новодзержинская» в Донецкой области.