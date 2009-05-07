Тимошенко созывает внеочередное заседание Кабмина
10:38, 07 мая 2009Политика
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На повестке дня - два вопроса
Сегодня в 15.00 состоится внеочередное заседание Кабинета министров Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила пресс-секретарь премьер-министра Марина СОРОКА.
По ее словам, на заседании планируется рассмотреть вопрос о выделении средств семьям погибших и пострадавшим в результате пожара в Днепропетровске, а также семьям погибших и пострадавших горняков на шахте «Новодзержинская» в Донецкой области.
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