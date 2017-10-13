Климкин в ходе встречи с Сиярто разъяснил содержание реформы образования - МИД Украины

В ходе переговоров министра иностранных дел Украины Павла Климкина с министром внешней экономики и иностранных дел Петером Сиярто основное внимание было уделено вопросу нового Закона «Об образовании». Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Венгерской стороне было подробно разъяснено содержание образовательной реформы и представлены аргументы о безосновательности опасений относительно обеспечения прав венгерского меньшинства. Климкин отметил, что документ полностью соответствует международным стандартам, Украина передала образовательный закон на экспертизу в Венецианскую Комиссию, чтобы снять любые озабоченности", - говорится в сообщении.

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В МИД назвали путем к пониманию готовность к диалогу в процессе реализации образовательной реформы в Украине и начали консультации относительно конкретных вопросов, связанных с языком образования венгерского национального меньшинства.

Также, Климкин обратился с просьбой о дальнейшей поддержке в противодействии российской агрессии, восстановлении мира и территориальной целостности Украины, поблагодарив за помощь, которая предоставляется в лечение раненых украинских военных, оздоровлении детей из семей участников АТО, гуманитарную помощь.

Были обсуждены также вопросы украинско-венгерского торгово-экономического сотрудничества, отметили в МИД.

Ранее УНИАН сообщал, что встреча с Климкиным не убедила главу МИД Венгрии изменить мнение относительно закона об образовании. В частности, по итогам встречи Сиярто подтвердил намерение Венгрии блокировать дальнейшее сближение Украины с Европейским Союзом.

Также он назвал отношения между Киевом и Будапештом "наиболее сложными с момента провозглашения независимости Украины в 1991 году".

Напомним, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», языковые положения которого (ст. 7 о языке образования в Украине) вызвали беспокойство ряда стран, в частности Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Порошенко поручил Министерству иностранных дел и Министерству образования и науки провести по поводу этого закона необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы.

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Вместе с тем министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что из-за языковых положений украинского закона об образовании Венгрия будет блокировать все шаги по сближению Украины и ЕС в рамках программы «Восточное партнерство» и любые инициативы, способствующие евроинтеграции Украины, а также будет инициировать пересмотр Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Кроме того, Сиярто заявил, что Будапешт продолжит добиваться от Киева внесении изменений в закон об образовании, а если это не будет сделано, то потребует ввести санкции Европейского Союза против Украины.