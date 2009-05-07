Тимошенко отменила визит в Прагу и вылетает в Днепропетровск

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО отменила визит в Прагу на саммит инициативы “Восточное партнерство” в связи с трагедией в Днепропетровске.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь премьера Марина СОРОКА.

“В связи с трагедией в Днепропетровске премьер изменила планы. Она не летит на саммит в Прагу, а срочно вылетает в Днепропетровск”, - сказала М.СОРОКА.

По ее словам, сегодня ночью в жилом доме в помещении игровых автоматов в результате пожара погибли 9 человек, еще 11 пострадали.

М.СОРОКА также сообщила, что сегодня ночью по распоряжению первого вице-премьер-министра Александр ТУРЧИНОВА в связи с трагедией создана правительственная комиссия во главе с министром по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимиром ШАНДРОЙ. “Комиссия во главе с министром уже вылетела на место трагедии”, - уточнила пресс-секретарь премьера.