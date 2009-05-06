Криль обвинил горсовет Лисичанска в узурпации власти

Лидер партии “Единый центр”, народный депутат Игорь КРИЛЬ заявляет, что перевыборы мэра Лисичанска Луганской области возможны только при условии проведения одновременных выборов городского председателя и городского совета.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Я уверен, что в спорах вокруг выборов в Лисичанске необходимо и возможно найти компромисс, но только в соответствии с действующим законодательством. Именно с этой целью я приехал в этот город», - заявил сегодня в Лисичанске И.КРИЛЬ.

Он отметил, что дискуссии вокруг результатов выборов являются неуместными. По словам И.КРИЛЯ, «выборы состоялись, кто не согласен с их результатами – может обжаловать решение в суде». «Победитель известен. Но если другого компромисса, кроме новой избирательной кампании нет, то это должны быть одновременные выборы как городского председателя, так и городского совета», - отметил он.

Председатель “Единого центра” считает, что ликвидация местной территориальной избирательной комиссии является нелегитимной, и назвал такие действия чиновников узурпацией власти. «Именно городской совет парализовал избирательный процесс и, фактически, узурпировал власть в городе. Поэтому именно его в первую очередь необходимо переизбирать. Городом не может руководить команда, которая любой ценой, даже ценой манипулирования ручной ТИК в настоящее время пытается остаться во власти», - заявил И.КРИЛЬ.

Как сообщал УНИАН, 23 октября 2008 г. Лисичанский городской совет досрочно прекратил полномочия городского председателя Леонида КРИСАНОВА. Инициатором данного решения выступила Партия регионов. И.о. городского председателя горсовет назначил секретаря Лисичанского городского совета Сергея БАРАННИКА – депутата, избранного по списку Партии регионов.

Внеочередные выборы Лисичанского городского председателя были назначены на 3 мая постановлением Верховной Рады от 5 февраля 2009 года.

3 мая в Лисичанске состоялись досрочные выборы мэра. В этот день около 10.00 теризбирком во исполнение постановления Донецкого апелляционного административного суда исключил из избирательного списка кандидата от Партии регионов С.БАРАННИКА.

4 мая в пресс-службе «Единого центра» заявили, что, по результатам проведенного партией параллельного подсчета голосов избирателей, ее представитель Валерий БОНДАРЕНКО «практически стал Лисичанским городским председателем» – за него на выборах 3 мая проголосовали 17,33% избирателей.

В то же время Луганское областное отделение Комитета избирателей Украины заявило о грубых нарушениях прав избирателей на этих выборах.

Член парламентской фракции Партии регионов Юрий БОЙКО назвал «попытку партии «Единый центр» реализовать незаконный сценарий выборов мэра Лисичанска (Луганская область) «политическим рейдерством».

По мнению Ю.БОЙКО, на выборах в Лисичанске имели место «и откровенное пренебрежение нормами избирательного законодательства, и давление на членов теризбиркомов, и, наконец, решение суда, который менее чем за сутки до начала голосования под надуманным предлогом снял с дистанции лидирующего кандидата от Партии регионов».