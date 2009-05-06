Партия Луценко в скандале с министром перевела стрелки на МИД

Народный депутат, член “Народной самообороны” Юрий ГРЫМЧАК считает, что инцидент с министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО в аэропорту Германии используют в качестве способа давления на министра.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона”.

Ю.ГРЫМЧАК убежден, что таким образом оппозиция пытается разрушить элементы доверия, которые в настоящее время существуют между разными депутатскими фракциями и группами в парламентской коалиции, и придать новый виток политическому кризису в государстве.

«Вместе с тем, это еще и способ давления на министра внутренних дел, попытка отвлечь его от реализации той реформы системы правоохранительных органов, начало которой положил Юрий ЛУЦЕНКО, заставить его переключиться на объяснение сути досадного инцидента, от которого не может быть застрахован ни один человек», - сказал Ю.ГРЫМЧАК.

«Поэтому все эти призывы к Ю.ЛУЦЕНКО с требованием немедленно уйти в отставку я воспринимаю как дешевый пиар политиков, которые в действительности ищут перед избирателями оправдания своей бездеятельности, а совсем не заботятся об имидже украинской власти и государства в целом», - добавил Ю. ГРЫМЧАК.

По его словам, вместо того, чтобы тиражировать призывы оппозиционеров к добровольному выходу в отставку министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО, стоило бы посмотреть на то, какие цели преследуют эти «защитники» непорочности представителей украинской власти.

«Никому, кроме разве что самого Ю.ЛУЦЕНКО и членов украинской делегации, точно неизвестно о сути инцидента, который произошел в аэропорту немецкого города Франкфурта-на Майне», - отметил депутат.

Он также указал на то, что не было никаких комментариев по этому поводу со стороны Министерства иностранных дел как учреждения, которое обязано отстаивать права украинских граждан за рубежом.

По словам Ю.ГРЫМЧАКА, «использовать в качестве неопровержимого доказательства публикацию в газете, которая давно пользуется репутацией «желтой прессы», это то же, что черпать сведения из надписей на заборах.

Как сообщал УНИАН, “Немецкая волна” со ссылкой на газету “Bild” опубликовала информацию о том, что Ю.ЛУЦЕНКО в понедельник провел полдня в участке полиции аэропорта Франкфурта-на-Майне. Министра в состоянии сильного алкогольного опьянения задержали после столкновения с правоохранителями. Как пишет газета, Ю.ЛУЦЕНКО с его 19-летним сыном Александром из-за неадекватного поведения не пропустили на борт самолета, который вылетал в Сеул. Украинцы затеяли ссору со стражами порядка, грубо ругались, кидали в них своими мобильными телефонами и дрались, пишет издание.

Полиции пришлось вызывать подкрепление и применить силу. Как сообщает газета, особенно агрессивно вел себя сын министра, и на него даже надели наручники. В участке у ЛУЦЕНКО-младшего зафиксировали содержание алкоголя в крови в три промилле. Министру удалось избежать теста на алкоголь, предъявив дипломатический паспорт, пишет издание.

Около полночи в участок прибыл заместитель руководителя полиции земли Гессен Гюнтер ГЕФНЕР, пишет “Bild”. В беседе с немецким коллегой, которая, по информации издания, продолжалась около часа, Ю.ЛУЦЕНКО удалось «замять» инцидент и избежать письменного отчета о произошедшем.

В президиуме полиции Франкфурта-на-Майне «Немецкой волне» подтвердили, что инцидент с украинским министром в понедельник имел место. Немецкие правоохранители опровергают информацию о том, что инцидент якобы был «замят». «Это правонарушение зафиксировано в установленном порядке и в отношении него будут осуществлены все процессуальные мероприятия», - сообщил пресс-секретарь франкфуртской полиции. «Все факты, изложенные в газете “Bild”, мы подтверждаем, кроме информации о количестве промилле в крови задержанного», - сказал пресс-секретарь, сообщает “Немецкая волна”.

В то же время в МВД отрицали информацию о конфликте при участии Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, 4 мая делегация МВД опоздала в транзитной зоне аэропорта на самолет немецкой авиакомпании «Люфтганза», представители которой отказались брать на борт украинскую делегацию. Из-за недоразумения члены делегации приняли решение лететь следующим самолетом, но «никаких наручников, никакого нетрезвого конфликта, как утверждают отдельные СМИ, не было».

Также в ДСО МВД заметили, что несмотря на этот досадный инцидент, не был нарушен порядок официальных встреч в Сеуле, куда следовала украинская делегация.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой в двухдневный срок организовать расследование инцидента при участии Ю.ЛУЦЕНКО в аэропорту Франкфурта-на-Майне и поручил первому заместителю министра иностранных дел Владимиру ХАНДОГИЮ запросить официальную информацию о произошедшем в посольства ФРГ в Украине.