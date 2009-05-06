В ПР увидели, что Тимошенко установила диктатуру

Член фракции Партии регионов в Верховной Раде Сергей ЛЕВОЧКИН заявляет, что в Украине установлена информационная диктатура лидера БЮТ, премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом народный депутат заявил в интервью УНИАН.

"Для того чтобы выработать действенные меры по преодолению кризиса, необходима достоверная экономическая информация. Точная и оперативная экономическая статистика позволят власти и бизнесу принимать быстрые и эффективные решения. Поэтому честная и объективная оценка состояния экономики страны – это первый шаг к преодолению кризиса", - сказал С.ЛЕВОЧКИН, отметив, что "к сожалению, правительство ТИМОШЕНКО демонстрирует безответственность, несистемность и полную закрытость в действиях и решениях".

Народный депутат констатирует, что до сегодняшнего дня отсутствует утвержденная антикризисная программа. По его мнению, несмотря на провал с выполнением госбюджета, Кабинет министров упорно не желает корректировать и пересматривать финансовый план государства на 2009 год.

"Практические антикризисные меры подменяются откровенным очковтирательством и засекречиванием информации. Бизнес, инвесторы и общество шокированы тем, что премьер-министр запретила министерствам и ведомствам без личного согласования с ней обнародовать любую статистическую информацию", - заявил С.ЛЕВОЧКИН, добавив, что впервые за 18 лет независимости правда превращена в государственную тайну.

По словам С.ЛЕВОЧКИНА, "идет пятый месяц года, но никто в стране не владеет открытой информацией о реальной динамике ВВП". Народный депутат отметил, что скрываются данные о выполнении доходной части государственного бюджета, об остатках средств на едином казначейском счете, о реальном уровне безработицы, о реальном объеме задолженности по выплатам заработных плат.

"Сам факт того, что власть скрывает истинную социально-экономическую ситуацию в стране – красноречивое свидетельство провала, непрофессионализма и неадекватности деятельности правительства. Как результат, правительство подрывает доверие к украинскому государству со стороны граждан и международных партнеров", - подчеркнул С.ЛЕВОЧКИН.

По его мнению, "деятельность нынешнего Кабинета министров уже давно свелась к ручному режиму управлению экономикой, кулуарным политическим интригам, пропагандистским трюкам и попыткам реприватизации собственности".

"Вместо честного информирования о состоянии дел в национальной экономике, правительство бодро рапортует об "успехах"», ограничиваясь лишь обрывочными данными и бессвязными комментариями. Таким образом утаивая экономическую информацию, правительство дезориентирует бизнес, инвесторов и общество. Фактически, общество и национальный бизнес заставляют "двигаться вслепую", - заявил С.ЛЕВОЧКИН, добавив, что "в демократической Украине правительство ТИМОШЕНКО, прикрываясь бессильной и безотственной коалицией в парламенте, пытается установить монополию на истину и лишить граждан права на объективную информацию".

"По существу, информационная диктатура в стране уже установлена. Украина – на пороге экономического провала и политического банкроства. Уже понятно, что призывать эту власть к ответственности бесполезно. Падающий рейтинг доверия не удержать за счет гламурной рекламы и наведения статистического лоска. Невозможно создать иллюзию защищенности у миллионов украинцев потерявших работу и не имеющих средств к существованию. Бессмысленно рисовать красивые перспективы перед бизнесом, стоящим на пороге банкротства.

Страна требует перемен. Нынешняя власть должна уйти в отставку, и как можно скорее. Оценку деятельности власти и происходящему в стране должно дать общество на досрочных выборах", - резюмировал С.ЛЕВОЧКИН.