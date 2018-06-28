Какая Украине польза от «Восточного партнерства»?

7 мая в Праге состоится саммит инаугурации «Восточного партнерства» при участии руководителей государств – членов ЕС и стран-партнеров. «Восточное партнерство» – польско-шведская инициатива, направленная на улучшение отношений c ЕС, она должна охватить 6 стран - соседей Евросоюза: Азербайджан, Армению, Грузию, Молдову, Украину и Беларусь. В декабре 2008 года Европейский Совет дал принципиальное согласие на начало этого проекта. 20 марта лидеры стран Европейского Союза утвердили политику «Восточного партнерства», выделив на нее 600 млн. евро на 2009-2013 годы. Что принципиально нового предлагает «Восточное партнерство» по сравнению с предыдущими инструментами и политическими курсами? Об этом мы спросили украинских и заграничных экспертов Валерий Чалый, директор международных программ Центра Разумкова, председатель Общественного экспертного совета при украинской части Комитета по вопросам сотрудничества между Украиной и ЕС: БУДУТ КОНКРЕТНЫЕ БЮРОКРАТЫ, КОТОРЫЕ БУДУТ ЗАНИМАТЬСЯ ЭТИМ ВОПРОСОМ В БРЮССЕЛЕ По сути эта инициатива дает возможность Украине стать региональным лидером именно в рамках «Восточного партнерства», но это вопрос, возможности, ресурсов и стратегического виденья для Украины.

Насколько это приближает нас ко вступлению в ЕС? Ко вступлению в ЕС нас приближают внутренние реформы Украины, которые базируются на национальных интересах. Все остальное – инструменты, которые помогут развить или сделать более активным наше продвижение к ЕС.

Если раньше это были лишь какие-то рассуждения, инициативы отдельных стран, то сегодня ВП является одной из политик ЕС, а значит, и это важно, будут конкретные бюрократы, люди, которые занимаются этим вопросом в Брюсселе. В том числе будут пересматриваться, будут оптимизироваться формы технической помощи, финансовой помощи.

Инициатива, которая прозвучала от Польши и Швеции была амбициознее и, соответственно, обращения Еврокомиссии к Совету ЕС были также амбициознее. В финале, в действительности, документ оказался несколько более сдержанным, но тем не менее ключевые позиции остались. Речь идет о двух компонентах: двустороннем и многостороннем. Если говорить о двустороннем компоненте, то он концентрируется на тех моментах, которые уже много в чем стали актуальными для Украины. Это соглашение об Ассоциации, экономической интеграции, вопросах мобильности и безопасности, которые покрывают такие вопросы как миграция, убежище, управление границами, борьба с коррупцией и организованной преступностью и визовая либерализация, энергетическая безопасность (поставка и транзит), поддержка экономического социального развития.

Многосторонний компонент включает четыре тематических платформы. Это демократия надлежащего управления и стабильности, экономическая интеграция и конвергенция с политиками ЕС, энергетическая безопасность и контакты между людьми. То есть будут выделяться инициативы - флагманы, на которых фактически будут фокусироваться ресурсы.

Григорий Перепелиця, директор Института внешней политики Дипломатической академии Украины при МИД Украины: «ВОСТОЧНЫМ ПАРТНЕРСТВОМ» ЕС ХОЧЕТ СОЗДАТЬ ДЛЯ СЕБЯ БЕЗОПАСНЫЙ ПОЯС НА СВОИХ ВОСТОЧНЫХ ГРАНИЦАХ Саммит «Восточного партнерства», который состоится 7 мая, предлагает более конкретизированную и детализированную политику соседства.

Собственно, как это принято Европейским Союзом, «Восточное партнерство» (дальше ВП) – будет воплощением политики соседства на восточной границе ЕС.

Конечно, ВП не дает перспективы членства в ЕС, однако оно дает определенные инструменты, которые можно использовать в приближении к стандартам ЕС.

Основная философия ВП заключается в том, что те программы, которые будут внедряться в рамках ВП, должны способствовать проведению реформ в Украине. Прежде всего, в местном самоуправлении, будут предложены определенные мероприятия в сфере безопасности, особенно, безопасности границы, управления границей, в борьбе с приграничной преступностью, также инструменты, которые будут способствовать внедрению безвизового режима между Украиной и ЕС. То есть «Восточным партнерством» ЕС хочет создать эдакий безопасный для него пояс на его восточных границах. Также сохранить, так сказать, демократический и проевропейский тренд развития этих соседних стран.

Как это приближает нас ко вступлению в ЕС? В принципе, ВП не решает нашей главной нашей цели – членства в Европейском Союзе – но его реализация способствует созданию предпосылок для приближения к стандартам членства в ЕС. Собственно, эти предпосылки в дальнейшем дадут нам основания претендовать на членство в ЕС.

ВП – это компромиссная инициатива в ситуации, когда ЕС не может нам предоставить даже перспективы членства в Европейском Союзе, а Украине, конечно, по внутриполитическим причинам не готова к такому членству.

Павел Воловски, эксперт Центра восточных исследований в Варшаве: БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ СРЕДСТВ ПОЙДЕТ ИМЕННО УКРАИНЕ

Если кто-то хочет найти что-то новое в «Восточном партнерстве», то будет немного разочарован. Мы все хорошо знаем, что там нет перспективы членства.

Эта новая инициатива Европейского Союза открывает возможность реального углубления отношений между Украиной и ЕС.

Здесь есть очень, как по мне, интересный момент – исходя из того, что эта инициатива рассматривается как региональная, это позволит Украине стать лидером этих шести стран, которые являются адресатами «Восточного партнерства». Потому что Украина уже сейчас из тех шести стран глубже всего сотрудничает во всех направлениях с ЕС.

Важным является также то, что финансовые инструменты для ВП являются теми же и что для европейской политики соседства, но все-таки в рамках ВП эти суммы куда большиее – 600 миллионов евро на три года. И большая часть этих средств пойдет именно Украине.

Что именно предлагает ВП Украине? Как по мне нельзя и не стоит спрашивать, что конкретно предлагает ЕС этой инициативой. Важно то, что «Восточным партнерством» предусмотрено и разрешено этим шести странам предлагать свои конкретные проекты. То есть украинская сторона может придумать определенные проекты, на которые бы она хотела получить деньги от ЕС. Украинские министерства и украинские неправительственные организации могут искать партнеров в странах ЕС и обращаться к Еврокомиссии, чтобы она выделила деньги на эти проекты.

Анатолий Орел, директор Центра международных и сравнительных исследований: “ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО” – ЭТО ФАКТИЧЕСКИ САНИТАРНЫЙ КОРИДОР ВОКРУГ РОССИИ То, что называлось раньше Европейская политика соседства, в настоящее время назвали “Восточное партнерство”. Но это фактически – санитарный коридор вокруг России. Россия не понимает зачем делать эту границу, а мы не понимаем, что у нас общего, скажем с Арменией, с которой нас совмещают в одной политике?

Я уважаю армян, но почему мы не можем иметь таких именно отношений с Европой, как их имеет Россия, или, скажем, Турция? Почему украинцы обязательно должны быть связаны с армянами, беларусами, молдованами? Мы все – разные люди. Поэтому убежден, что нам нужны прямые отношения: Украина-ЕС.

Как-то в дискуссии о “Восточном партнерстве” меня спросили, почему, скажем, такая мощная страна, как Израиль, тоже сотрудничает с Брюсселем в рамках политики соседства, а мы не могли бы? Но здесь уже вопрос географии. Израиль находится, простите, на Ближнем Востоке, и не является соседом ЕС. А у нас все соседи – страны ЕС. Именно поэтому, убежден, нам нужен новый уровень отношений с ЕС. Это был бы честный разговор. Если я хочу что-то иметь, то неправильно общаться с вами через посредников. И я считаю, будет ошибкой, если наш Президент поедет на саммит “Восточного партнерства”. Он не должен ехать. Мы должны поставить условия перед ЕС, чтобы у нас были прямые отношения. И ничего страшного не случится, поверьте.

Для меня, например, вообще унизительно, когда кто-то за меня что-то говорит. Мне неприятно, когда за меня говорят поляки, румыны, шведы или россияне. Я убежден, что наша страна достаточно зрелая для того, чтобы говорить напрямую. И здесь я никого не обижаю. Просто нам тоже нужно иметь достоинство. И если наша элита, МИД будет иметь достоинство, он так будет говорить со всеми.

Полностью интервью с Анатолием Орлом читайте тут

Борис Тарасюк, председатель Комитета по вопросам европейской интеграции ВРУ: «ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО» НЕ ДОЛЖНО ЗАМЕНЯТЬ ДВУСТОРОННИЙ ФОРМАТ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И ЕС «Восточное партнерство» действительно может стать для нас дополнительным фактором реализации наших интересов во взаимоотношениях с Европейским Союзом, но эта политика не должна замещать собой ту цель, которую мы ставим перед собой, – членство в ЕС. Она не должна также заменять двусторонний формат отношений между Украиной и ЕС.

Относительно преимуществ, которые получает Украина от новой инициативы, которая будет отображена и в базовом документе о сотрудничестве с ЕС, – Соглашении об Ассоциации – стоит выделить внедрение безвизового режима с ЕС для граждан Украины и создание зоны свободной торговли.

Относительно инструментов в рамках ВП, для Украины особенно интересны улучшения в управлении границами и повышении административного потенциала институтов власти.

Миссия ЕС по предоставлению помощи на границе с Молдовой доказала свою эффективность, для нас сейчас это достаточно актуально, поэтому инструмент относительно управления границами является очень интересным для Украины. Относительно повышения административного потенциала институтов власти, инструмент направлен как на местные органы власти, так и на не государственные институты, что в итоге улучшит ситуацию в этой сфере.

Виталий Мартынюк, аналитик внешней политики украинского независимого Центра политических исследований: 600 МИЛЛИОНОВ ЕВРО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДЕКЛАРИРОВАННЫХ ЗАДАЧ НЕДОСТАТОЧНО Хотя «Восточное партнерство» и будет развиваться в рамках европейской политики соседства, но это выделенное направление политики Европейского Союза на Востоке. Если Украину раньше обижало то, что на нее распространяется европейская политика соседства, то в новом измерении Украина имеет название страны-партнера ЕС, а не Европы.

Двусторонний формат в рамках ВП не принес для Украины что-то нового, а скорее зафиксировал уже те направления интеграции, которые у нас есть.

Многосторонний уровень предусматривает развитие сотрудничества между этими шестью странами, а также между всеми странами или группами этих стран с ЕС. И как раз это измерение новое, поскольку предусматривается создание так называемого «проевропейского пространства» на восточных границах ЕС. Однако для этого измерения несколько не хватает финансирования, потому что предусмотрено только 600 миллионов евро для реализации задекларированных задач, но этого явно будет недостаточно.

В то же время ВП предусматривает привлечение финансов из других источников: международных фондов, частного сектора.

Павел Климкин, директор департамента Европейского Союза МИД Украины: УКРАИНА НА СЕГОДНЯ ХОЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Этот саммит является очень важным, поскольку для Украины “Восточное партнерство” представляет собой дополнительную возможность, которую Украина будет использовать в контексте европейской интеграции. Конечно, важно, чтобы эта инициатива не влияла на перестройку двусторонних отношений Украины и Евросоюза.

Украина будет перестраивать интеграционные возможности, которые заложены в этой инициативе, а именно принципы политической ассоциации и экономической интеграции.

Это ключевые моменты, но есть и другие, например, возможность выделения дополнительных средств не только за счет финансирования ЕС, а например, от Европейского инвестиционного банка, то есть других институтов, которые тоже могут предоставлять кредиты на льготных условиях.

В рамках “Восточного партнерства” есть много интеграционных идей, которые Украина может использовать в качестве дополнительных для своих двусторонних отношений.

Мы ожидаем реализации всех наших надежд, но это зависит от ЕС и стран – партнеров, насколько они эффективно и последовательно будут работать над реализацией этой инициативы.

Ситуация, которая есть на сегодня в странах-партнерах не должна влиять на реализацию этой инициативы, поскольку идеи, заложенные в “Восточное партнерство” по своему содержанию интеграционные. Каждая страна может их использовать, но это зависит от самой страны, насколько она хочет и в состоянии это сделать. Украина на сегодня хочет использовать дополнительные инициативы.

Опрашивали Ксеня Лесив, Светлана Артеменко, Сергей Воропаев