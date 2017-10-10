Порошенко подписал указ о Ставке верховного главнокомандующего

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О Ставке верховного главнокомандующего".

Текст указа №313/2017 от 10 октября обнародован на сайте главы государства.

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"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 сентября 2017 года "О Ставке Верховного Главнокомандующего" (прилагается, для служебного пользования). Утвердить Положение о Ставке Верховного Главнокомандующего (прилагается, секретно)", - говорится в тексте документа.

Согласно указу, секретарю СНБО поручено принять организационные меры для обеспечения надлежащей деятельности Ставки верховного главнокомандующего, также на него возлагается контроль за выполнением решения СНБО.

Отмечается, что указ президента вступает в силу со дня его опубликования.