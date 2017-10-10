В Кремле до сих пор считают, что СНГ «объединяет» Россию и Украину, несмотря на заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Украина не подписала и не ратифицировала устав Содружества и не имеет права вносить свои предложения по поводу работы этой структуры.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом говорится в материалах пресс-службы Кремля к участию Путина в заседании Совета глав государств СНГ 11 октября в Сочи.

«СНГ объединяет Россию, Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Молдавию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украину. Соглашение о создании СНГ было подписано Россией, Белоруссией и Украиной 8 декабря 1991 г., а 21 декабря 1991 г. главы одиннадцати бывших республик СССР подписали Протокол к нему. На саммите в Минске 22 января 1993 г. принят Устав СНГ – базовый документ, фиксирующий цели, принципы, структуру и основные направления деятельности Организации», - сказано в материалах.

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Отмечается, что взаимодействие в рамках Содружества осуществляется через уставные органы (решения принимаются на основе консенсуса), а также систему органов отраслевого сотрудничества.

Совет глав государств (СГГ) – высший орган СНГ, в котором обсуждаются и решаются принципиальные вопросы, связанные с деятельностью государств-участников в сфере их общих интересов. Председатель СГГ в 2017 г. – Путин (в 2016 г. – президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев). Предыдущее заседание СГГ СНГ состоялось в Бишкеке 16 сентября 2016 г.

Заявляется, что, помимо Путина, в саммите в Сочи примут участие президенты Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Киргизия будет представлена премьер-министром. Уровень возможного участия Украины уточняется.

Вместе с тем, по данным УНИАН, Украина полностью игнорирует данное мероприятие, где председательствует президент страны-агрессора.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября 2016 года на заседании Совета глав государств-участников СНГ в Бишкеке посол Украины в Кыргызской Республике Николай Дорошенко в ходе выступления перед президентами, в числе которых был и Путин, поднял вопрос аннексированного Крыма.

Дорошенко озвучил позицию Украины по двум пунктам повестки дня: председательства России в СНГ в 2017 году и переписи населения в странах СНГ, которая планируется на 2020 год.

"Учитывая то, что Россия нарушила нормы международного права и аннексировала часть территории Украины, способствует военному конфликту на востоке Украины, украинская сторона не приемлет передачу данного председательствования", – заявил посол.

Он добавил, что тоже самое касается и участия Крыма в переписи.

В свою очередь Путин заявил, что "Россия ничего не аннексировала».

По поводу председательства РФ в СНГ Путин отметил, что, поскольку Украина не подписала и не ратифицировала устав Содружества, то не может вносить предложения по поводу организации работы этой структуры.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск оккупировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ЛДНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в ряде районов Луганской и Донецкой областей идут боевые действия.

12 октября 2016 года Путин заявил, что Россия была вынуждена «защищать русскоязычное население» на Донбассе и в Крыму.