В Минобразования объяснили, почему урезали госзаказ

В Министерстве образования и науки Украины разъясняют, что сокращение объемов государственного заказа в высших учебных заведениях вызвано уменьшением количества выпускников школ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобразования, в частности, в текущем году на объем госзаказа повлияло уменьшение количества выпускников школ.

Так, по данным профильного министерства, в 2009 году количество абитуриентов уменьшилось на 37 тыс. человек, а государственный заказ на бакалавра предусматривается сократить на 14,6 тысячи.

В Минобразования напомнили, что в соответствии с Распоряжением Кабинета министров от 14 апреля в 2009 г. № 416-р “Об особенностях формирования государственного заказа на подготовку специалистов и научно-педагогических кадров в 2009 году”, предусматриваются такие сокращения: младшего специалиста на 13,7%, бакалавра – 10,9%, специалистов – 9%, подготовка кадров профессионально-технического образования - на 15%.

”Уменьшение госзаказа предусмотрено лишь на один год, а потому сокращения преподавателей не будет”, - отметили в Минобразования, добавив, что окончательное решение относительно объемов госзаказа принимает Министерство экономики.

“Функцией МОН в этом процессе является проработка предложений вузов и формирование предварительных объемов госзаказа для Минэкономики. В дальнейшем Министерство образования и науки осуществляет распределение государственного заказа между высшими учебными заведениями в соответствии с их профилем и прошлогодними объемами”, - отмечается в в сообщении пресс-службы МОН.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 14 апреля поручил профильным ведомствам при формировании предложений относительно объемов государственного заказа на подготовку специалистов и научно-педагогических кадров в 2009 году сократить или существенно уменьшить объемы приема по отдельным специальностям.