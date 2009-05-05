Первые лица Литвы не едут на саммит «Восточного партнерства»

Президент и премьер-министр Литвы Валдас АДАМКУС и Андрюс КУБИЛЮС не будут принимать участия в саммите «Восточного партнерства» 7 мая в Праге (Чехия).

Об этом сообщает белорусская служба радиостанции «Свобода» со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Литвы Эвалдаса ИГНАТАВИЧУСА.

Литовскую делегацию на саммите в Праге будет возглавлять министр иностранных дел Вигаудас УШАЦКАС.

Справка УНИАН. «Восточное партнерство» – польско-шведская инициатива, направленная на улучшение отношений с ЕС. В декабре 2008 года Европейский Совет принципиально согласился начать этот проект.

20 марта лидеры стран Европейского Союза утвердили политику «Восточного партнерства», выделив на нее 600 млн. евро на 2009-2013 гг.

«Восточное партнерство» должно охватить 6 стран-соседей Евросоюза: Азербайджан, Армению, Грузию, Молдову, Украину и Беларусь.

Саммит инаугурации «Восточного партнерства» при участии глав государств - членов ЕС и стран-партнеров состоится 7 мая в Праге.