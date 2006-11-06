Завтра в Киеве 7 демонстраций в связи с годовщиной Октября

По состоянию на вечер 6 ноября в Киевскую городскую государственную администрацию обратилось 7 политических партий и общественных организаций с заявками на проведение завтра, 7 ноября, в центре Киева демонстраций по случаю годовщины Октябрьской революции.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении по вопросам внутренней политики КГГА.

Согласно поданным заявкам, среди партий-организаторов акций: Прогрессивная социалистическая партия Украины и Коммунистическая партия Украины.

ПСПУ планирует провести сбор на улице Крещатик, 42 в 10.00, потом колонной пройти к памятнику Ленину, где возложить цветы. Мероприятие планируется до 12.00. К участия в акции будет привлечено, согласно заявке, 50 человек.

Городская организация КПУ планирует провести шествие-митинг по случаю годовщины революции по маршруту: станция метро "Арсенальная" - улица Грушевского – Майдан Незалежности - памятник Ленину. Мероприятия будет проводиться с 9.00 по 14.00. На участие в акции заявлено 5 тыс. чел.

Кроме того, шествие-митинг по тому же маршруту проведет Всеукраинский союз рабочих. Они также собираются в 9.00 возле метро “Арсенальная”. Планируют завершить акцию в 16.00. Участие в этой демонстрации примут около 1 тыс. чел.

В 9.00 возле станции метро “Арсенальная” также организует сбор Киевская городская организация Всеукраинского объединения "Свобода". Мероприятие организовано в противовес предыдущим заявителям. Планируется шествие по маршруту: ул. Грушевского - Европейская площадь - Крещатик - Бессарабская площадь. До 16.00 они будут проводить в центре города патриотическую акцию “Запрещение коммунистической идеологии – насущное требование времени”.

"Свобода" заявила об участии в акции около 3 тыс. чел.

Акцию по осуждению преступлений коммунистического режима планирует провести акцию и народный депутат Украины Алексей ИВЧЕНКО. В его заявке указано участие 2 тыс. чел. Акцию планируется провести на Майдане Незалежности и Михайловской площади с 9.00 до 13.30.

Кроме того, на Майдане Незалежности с 10.00 до 16.00 планирует провести митинг общественное объединение "Реформация", которое заявило об участии 3 тыс. чел.

Заявку на проведение шествия по случаю годовщины революции подал также граждан В.КОНОНОВ. Согласно документу, участие в нем примут 25 тыс. чел. Шествие пройдет по маршруту: Киево-Печерская лавра - Дворец искусств "Украинский дом". Согласно времени, указанному заявителем, акция будет продолжаться 7 ноября с 0.01 до 23.59.

В управлении также отметили, что горадминистрация для предотвращения столкновений на улицах столицы приняла решение о необходимости обращения в судебные органы с целью ограничить акции.