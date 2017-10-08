Порошенко называет восстановлением справедливости подписанный сегодня закон о пенсионной реформе

Восстановлением справедливости называет президент Украины Петр Порошенко подписанный им сегодня закон о пенсионной реформе, принятый Верховной Радой 3 октября.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий» в присутствии премьер-министра Владимира Гройсмана и главы АП Игоря Райнина.

Президент поблагодарил правительства и парламент за совместные усилия, которые позволили принять этот документ.

«Хочу поздравить всех пенсионеров, потому что восстанавливается справедливость. Причем подчеркиваю, что закон предусматривает не только сейчас повышение, потому что всегда пенсионерам пытались повысить выплаты перед выборами. Мы это делаем сейчас, и осовременивание пенсий заложено как эффективно работающий механизм на постоянной основе», - отметил Порошенко.

Он считает это решительными шагами для установления и восстановления справедливости в отношении пенсионеров.

«Хочу поздравить всех украинцев, потому что когда-нибудь мы все будем пенсионерами. И очень важно, что справедливость этой пенсионной реформой установлена», - подчеркнул глава государства

По его словам, сейчас важно сделать все возможное, чтобы украинские пенсионеры быстрее получили перерасчет пенсий.

«Сколько нас пугали, что мы не сможем провести пенсионную реформу без повышения пенсионного возраста. Мы совместно нашли оптимальный механизм. И, кстати, хотел бы отдельно подчеркнуть, аргументация наша была настолько убедительной, что была поддержана и международным сообществом», - добавил Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 3 октября приняла закон о пенсионной реформе, который вводит требования к минимальному страховому стажу для выхода на пенсию и предусматривает повышение пенсий 9 млн пенсионерам на сумму от 200 до 1000 грн с октября текущего года.

Законом предусматривается усовершенствовать солидарную систему пенсионного страхования, освободить ее от несвойственных расходов, дифференцировать размеры пенсий в зависимости от приобретенного страхового стажа и полученного заработка, внедрить единые подходы к исчислению пенсий.

Документом также предусмотрено: осовременить размеры пенсий, назначенных в прошлые годы с учетом показателя средней заработной платы за 2014, 2015, 2016 годы (3764,40 грн) и с применением величины оценки одного года страхового стажа в размере 1%; возобновить выплаты пенсии работающим пенсионерам в полном объеме; уменьшить величину оценки одного года страхового стажа с 1,35 до 1,0; ввести новый порядок выхода на пенсию в зависимости от имеющегося страхового стажа; изменить порядок определения минимального размера пенсии; изменить порядок индексации и перерасчета пенсий. Согласно закону, ежегодно будет проводиться перерасчет ранее назначенных пенсий путем увеличения показателя средней заработной платы, который учитывается для исчисления пенсии. Указанный показатель с 2021 года увеличивается на коэффициент, соответствующий 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателя роста средней заработной платы за три календарных года, предшествующих году, в котором проводится увеличение (в период 2019-2020 годов - с учетом этих показателей за предыдущий год).

Закон обязывает провести с 1 октября 2017 года пересчет пенсий, надбавок, повышений и других выплат с учетом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, установленного на 1 декабря 2017 года законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2017 год», увеличенного на 79 грн; ввести единые правила назначения пенсий; применить новый порядок определения права на назначение пенсий, исчисления размера и осуществления пенсионных выплат для отдельных категорий граждан и другие меры по совершенствованию и реформированию солидарной составляющей пенсионной системы.

Законом также вводится ряд мероприятий в сфере общеобязательного государственного социального страхования, в отношении сбора и учета единого взноса, социального страхования по временной потере трудоспособности, от несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний, на случай безработицы, а также в сфере занятости населения.

Кроме того, в законе учтены предложения, одобренные постановлением Верховной Рады по результатам рассмотрения законопроекта в первом чтении, относительно: изучения возможности изменения формулы исчисления размера пенсии по возрасту; сохранения льготных условий пенсионного обеспечения для женщин, работающих в сельскохозяйственном производстве и воспитавших пять и более детей; предусмотрение в отдельном законодательном акте порядка получения сумм пенсий, на выплату которых пенсионер имел право, но не получил в связи с пребыванием на временно не контролируемой государственной властью Украины территории.

Отдельно поручается правительству до 1 ноября текущего года подать на рассмотрение Верховной Рады законопроект о перерасчете пенсий военнослужащих с учетом обновленного денежного обеспечения.