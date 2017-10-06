Поджог дымовой шашки в Раде: полиция рассказала подробности (фото)

По факту задымления в здании Верховной Рады Украины открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"В Печерское управления полиции от работников охраны государственного здания поступило сообщение о том, что в мужском туалете на первом этаже произошло задымление. После его ликвидации следственно-оперативная группа изъяла остатки пластика, а также в сессионном зале обнаружила и изъяла оплавленный цилиндрический пластиковый предмет с маркировкой РДГ-55 М. Как сообщили правоохранителям, в зале также было незначительное задымление", - говорится в сообщении.

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Изъятые предметы направлены на экспертизу. Следователи выясняют обстоятельства происшествия и лиц, причастных к нему.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 октября, в сессионном зале ВР после голосования за президентский законопроект об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163) к трибуне бросили дымовую шашку, после чего в зале появился дым и едкий запах.

Внефракционный депутат Юрий Левченко заявил, что это он поджег дымовую шашку.