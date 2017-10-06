Судьи, прошедшие в новый Верховный суд, не причастны к осуждению Луценко - ВССУ

Судьи Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел Вячеслав Наставный и Сергей Слинько не причастны к осуждению Юрия Луценко в 2013 году. Об этом говорится в сообщении на странице ВССУ в Facebook.

"В последнее время в средствах массовой информации и социальных сетях распространяется негативная информация относительно судей ВССУ Вячеслава Наставного и Сергея Слинько, которые в 2013 году в составе коллегии судей ВССУ в кассационном порядке пересматривали уголовное дело в отношении Юрия Луценко", - заявили в пресс-службе ВССУ.

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В суде пояснили, что коллегия судей ВССУ в свое время не устанавливала факты, а лишь проверяла правильность применения норм уголовного и процессуального законодательства судами первой и апелляционной инстанций в рамках кассационной жалобы.

"Факты, положенные в основу приговора, кассационный суд не имел права опровергать", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ВССУ напомнили, что заявление о пересмотре Верховным судом Украины судебного решения по уголовному делу в отношении Луценко не поступало. Луценко был освобожден от отбывания наказания на основании указа президента о помиловании.

Также в суде напомнили, что приговор по делу Луценко не был предметом рассмотрения Европейского суда по правам человека. ЕСПЧ принимал решение только относительно избрания для него меры пресечения. Таким образом, ЕСПЧ в своих решениях «Луценко против Украины» и «Луценко против Украины (2)» констатировал нарушения ст. 5, ст. 18 и ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод при избрании меры пресечения, но не при вынесении обвинительного приговора.

"Судьи Слинько и Наставный в составе коллегии, которая пересматривала дело Луценко в кассационном порядке, не принимали решения об избрании, изменении, продлении или отмене меры пресечения, условиях содержания под стражей. Таким образом, эти два понятия - приговор и меры пресечения - сознательно путаются некоторыми распространителями информации с целью дискредитации судей", - отметили в пресс-службе ВССУ.

Напомним, что ряд общественных организаций, а также Общественный совет добропорядочности при Высшей квалификационной комиссии судей Украины резко выступали против того, чтобы Высший совет правосудия вносил президенту представление о назначении Наставного и Слинько судьями обновленного Верховного суда, в том числе и из-за "дела Луценко".

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада открыла путь к подписанию судебной реформы. Депутатское большинство отклонило ряд проектов постановлений об отмене принятия президентского закона.