"Взять веревку и мыло, никто плакать не будет": Добкин и Найем поругались в прямом эфире (видео)

Народные депутаты Мустафа Найем и Михаил Добкин поругались в эфире телеканала ZIK во время обсуждения законопроекта о реинтеграции Донбасса.

Так, председатель Харьковской ОГА времен Януковича Михаил Добкин заявил, что у него есть личное отношение к Мустафе Найему и он об этом говорит ему в лицо.

"Я считаю его одним из авторов всего того ужаса, который происходит сегодня в нашей стране. Также я считаю, что он один из главных, кто привел войну в нашу страну и придет время, когда он за это ответит",– заявил чиновник времен Януковича.

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В ответ на это Мустафа Найем напомнил Добкину, что именно он был доверенным лицом экс-президента-беглеца Януковича, политсила которого и привела в Украину войну.

"Я не буду обращать внимания на ваши слова, потому что вы уже должны сидеть в тюрьме. Поскольку именно вы и ваша политическая сила привели к этой войне. Этот человек возглавлял штаб Виктора Януковича в 2004 году, этот человек был его доверенным лицом. В 2009 году вы его привели и этот человек сбежал, а вы его предали. Вы также предали своих избирателей и я это сейчас докажу", – заверил Найем, обращаясь к Михаилу Добкину.

В частности, Найем заявил, что за все время работы в Верховной Раде Украины Михаил Добкин не подал ни одного законопроекта. А сам Добкин отметил, что он презирает эту Верховную Раду и считает самой позорной за всю историю Украины.

Ранее на эфир телеканала ZIK "радикал" Мосийчук пришел выпивший и со скандалом покинул студию.