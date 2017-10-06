В России возбудили очередное уголовное дело против защитников Украины. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств этих преступлений и должностных лиц из числа украинских силовиков, причастных к ним.

«Мотивом этих преступлений, как и прежде, явилась политическая и идеологическая ненависть украинских силовиков, связанная с отказом населения Донбасса признать легитимность действующей власти и желанием создать собственные административно-территориальные образования», - заявили в ведомстве.

Также заявляется, что в соответствии со статьей 12 Уголовного кодекса Российской Федерации иностранные граждане, совершившие преступление вне пределов России, подлежат уголовной ответственности по российскому законодательству в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации, если они не были осуждены в иностранном государстве. Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено еще четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

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Как сообщал УНИАН, ранее для оправдания российской агрессии Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении руководства Украины и украинских силовиков, которые руководят обороной страны от российских оккупантов. В частности, уголовные дела были возбуждены в отношении министра обороны Украины Степана Полторака, начальника Генерального штаба ВСУ Муженко, экс-командира Сухопутных войск Анатолия Пушнякова, бывшего заместителя командующего Нацгвардии Николая Балана и многих других.

С начала июня 2017 года СК РФ начал возбуждать уголовные дела в отношении лиц рядового состава, которые защищают Украину от российской агрессии на Донбассе.

В свою очередь, 30 сентября 2014 года Генпрокуратура Украины начала уголовное производство в отношении должностных лиц Следственного комитета РФ за содействие террористическим организациям «ДНР» и «ЛНР».

8 августа 2016 года Генпрокуратура сообщила о подозрении 18 представителям российской власти и руководства вооруженных сил РФ в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и других преступлениях.