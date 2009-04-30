Министр экономики нашел способ повысить «евросовместимость» Украины

Усиление сотрудничества с Францией будет способствовать повышению «евросовместимости» Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономики Украины, об этом министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН заявил в ходе встречи с Генеральным директором Высшей коммерческой школы города Париж Паскалем МОРЕНОМ во время пятого заседания смешанной Украинско-французской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Париже.

«В последнее время Украина активизирует сотрудничество с наиболее развитыми странами мира, среди которых одно из ведущих мест занимает Франция – стратегический внешнеэкономический партнер», - отметил руководитель экономического ведомства.

Министр подчеркнул, что украинская сторона заинтересована во всестороннем развитии межотраслевого сотрудничества с Францией, поскольку видит в нем залог постепенного ассоциирования с ЕС и повышения «евросовместимости» Украины.

В ходе встречи обсуждалась возможность обмена студентами и аспирантами, а также стажировка преподавателей, студентов, аспирантов в Высшей коммерческой школе Франции.

Министр экономики предложил наладить сотрудничество между Высшей коммерческой школой Парижа и одним из научно-исследовательских экономических институтов Академии наук Украины путем реализации совместных научных проектов, обмена научными достижениями в экономической сфере, проведения диссертационных исследований и тому подобное.

Также руководитель экономического ведомства предложил создать группу экспертов по вопросам научно-исследовательских экономических вопросов и пригласил посетить Украину с целью проработки вышеупомянутого вопроса.