Есть ли угроза для памятников советским солдатам на Львовщине?

Львовский областной совет не принимал никаких решений о демонтаже памятников воинам-освободителям.

В частности, как говорится в переданном УНИАН комментарии МИД, на протяжении последних дней ведущие российские телеканалы, печатные и интернет-издания активно распространяли информацию о якобы намерениях Львовского областного совета осуществить демонтаж памятника воинам-освободителям в г.Стрый и перенести его как экспонат в музей тоталитаризма.

Министерство иностранных дел Украины отмечает, что принятое Львовским областным советом 10 апреля т.г. решение „О гуманитарной и правовой оценке деятельности коммунистического режима и запрете коммунистической идеологии” не предусматривает совершения каких-либо действий, связанных с памятниками воинам, погибшим за освобождение Украины в борьбе против нацистской Германии и ее стран-сателлитов.

МИД еще раз отмечает, что Украина чтит тех, кто боролся с фашизмом, отдал жизнь за Победу.

“В канун 64-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, когда все народы мира отдают дань уважения тем, кто остановил нацистские войска, защитил мир и жизнь миллионов людей разных национальностей, призываем российскую сторону воздерживаться от искусственного раздувания страстей вокруг подобных вопросов, а больше заботиться о благоустройстве мест захоронений воинов-освободителей и памятных знаков, символизирующих Великую Победу”, - подчеркивается в комментарии МИД.

Как сообщалось, 10 апреля Львовский облсовет принял обращение к Президенту Украины и Верховной Раде о законодательной инициативе представления проекта Закона Украины "О правовой оценке преступлений тоталитарного коммунистического режима на территории Украины".

Также облсовет рекомендовал районным советам, исполкомам сельских, поселковых и городских советов Львовской области, в частности, способствовать коммунальному предприятию Львовского областного совета "Доля" в выявлении неизвестных захоронений и достойном перезахоронении останков участников Второй мировой войны и произвести инвентаризацию архитектурно-строительных объектов (памятники, обелиски, стеллы, барельефы и др.), которые содержат символы тоталитарного коммунистического режима, и, в соответствии с действующим законодательством, инициировать демонтаж тех из них, которые не принадлежат к объектам культурного наследия и не охраняются законом.