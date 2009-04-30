Томенко говорит, что неважно кто будет Президентом

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО подчеркивает важность определения способа избрания Президента Украины.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Н.ТОМЕНКО.

«Способ избрания Президента – важнейший вопрос для украинского общества», – убежден он. Комментируя ход конституционной дискуссии, он подчеркнул, что абсолютное большинство обсуждаемых вопросов – это вопросы, которые находят убедительные аргументы как «за», так и «против». «Большие или меньшие полномочия Президента, правительства и парламента; тот или иной статус судебной системы; расширение полномочий местного самоуправления – является вопросами для конструктивной дискуссии», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он также отметил, что «даже идея Президента о двухпалатном парламенте, при серьезном невосприятии граждан (около 50%), все же находит и определенную часть сторонников (18%)».

Однако, по словам вице-спикера, способ избрания Президента, а точнее его изменение с общих выборов Президента на выборы в парламенте - является главным вопросом нынешней конституционной дискуссии.

«Если перефразировать общеполитологические аксиомы на украинский лад, то они будут звучать таким образом: не так важно кто будет Президентом, как кто избирает Президента и как ограничить Президента», - подчеркнул вице-спикер.

В то же время Н.ТОМЕНКО убежден, что изменить способ избрания Президента, то есть избирать его в парламенте, возможно только после достижения высокой степени политического консенсуса и при условии временности такого действия.

«Условно говоря, если абсолютное большинство политических игроков поддержат парламентский способ избрания Президента и «попросят» украинское общество на время борьбы с кризисом перенести выборы в парламент, такое изменение можно гипотетически представить», - сказал он.

Заместитель председателя ВР предостерег политиков от пренебрежения мнением граждан и слишком спокойного отношения к возможному изменению прямых выборов Президента на выборы в парламенте.