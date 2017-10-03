Саакашвили попросил политического убежища в Украине

Защита просит суд обязать Главное управление Государственной миграционной службы Украины во Львовской области рассмотреть обращение лишенного украинского гражданства Михеила Саакашвили о получении политического убежища.

Об этом корреспонденту УНИАН сказал один из адвокатов Саакашвили Маркиян Галабала.

Адвокат рассказал, что еще 11 сентября Саакашвили лично обратился в Государственную миграционную службу с целью получения статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

"Он обращался с соответствующим заявлением, обращался ... о получении статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Никакого другого заявления Саакашвили не подавал", - сказал Галабала.

Защитник уточнил, что в юридической плоскости процедура получения политического убежища имеет другую терминологию.

"Именно статус лица, нуждающегося в дополнительной защите. Это юридическое название этого статуса и юридическое название этой процедуры", - добавил адвокат.

При этом адвокат подчеркнул, что ГМС должна была в течение суток дать ответ, но на адвокатские запросы не было никакой реакции. Также Галабала добавил, что защита Саакашвили уже обжаловала в суде бездействие ГМС.

"Мы обратились с иском о признании бездействия незаконным и просьбой обязать Главное управление ГМС во Львовской области рассмотреть заявление Саакашвили", - сказал адвокат.

По его словам, дата судебного заседания еще неизвестна. Иск стороны защиты будет рассматривать Львовский окружной админсуд.

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Как сообщал УНИАН, в конце июля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Саакашвили. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, поскольку он предоставил недостоверные данные, в частности, о его судимости в Грузии.

5 сентября заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что Грузия обратилась к Украине с запросом о розыске, заключении под стражу и экстрадиции Саакашвили. Он уточнил, что, по данным Главной прокуратуры Грузии, Саакашвили является обвиняемым по четырем уголовным делам. Суд в Грузии избрал Саакашвили меру пресечения в виде содержания под стражей, он объявлен в розыск.

10 сентября Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини». Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые сопровождали его, и буквально «внесли» их на территорию Украины. Член партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе заявил, что Саакашвили прибыл в Украину, чтобы защитить свои права в суде.

12 сентября пограничники вручили Саакашвили протокол о совершении административного правонарушения по ст. 204-1 ч. 2 КУоАП (незаконное пересечение госграницы). За совершение такого правонарушения предусмотрено наложение штрафа в размере от 3,4 тыс. до 8,5 тыс. грн.

16 сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что из-за инцидента на границе Саакашвили не будут арестовывать и экстрадировать из страны.

22 сентября Мостиский районный суд Львовской области признал лишенного украинского гражданства бывшего главу Одесской ОГА Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и постановил оштрафовать его на 3,4 тыс. грн.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, существуют обстоятельства, которые сейчас мешают экстрадиции Саакашвили в Грузию. "Итак, господин Саакашвили после нелегального пересечения украинской границы подал документы в адрес Миграционной службы МВД, которые, согласно нашим международным обязательствам, препятствуют его экстрадиции. Сейчас это будет изучено тщательно, положено в официальную основу в ответе Министерства юстиции. Эта процедура займет еще несколько недель", - сказал Луценко сегодня, 3 октября.