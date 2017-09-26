Совет безопасности ООН поддерживает позицию Украины по миротворцам на Донбассе - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Совет безопасности ООН поддерживает позицию Украины в отношении миротворцев на Донбассе.

Об этом Климкин заявил в эфире телеканала ICTV.

«Я в Нью-Йорке провел много встреч со всеми членами Совета безопасности, с каждым министром очень подробно поговорил, все поддерживают нашу позицию», - заявил он.

«В отношении российской резолюции - сейчас не началось ничего, кроме очень формальных экспертных консультаций», - добавил министр.

Также Климкин заявляет, что резолюция по размещению миротворческой миссии ООН на Донбассе будет согласована со странами «Большой семерки», ЕС, Китаем, после чего она будет внесена на рассмотрение Совета безопасности ООН.

«В чем заключается трюк, если бы мы сейчас внесли какой-либо проект резолюции, даже самый лучший, Россия стала бы сразу играть или сама, или за счет своих друзей, чтобы якобы сблизить (резолюции), типа - нам нужен компромисс, нам нужен компромисс сейчас, а почему бы это ни убрать, а может, границу на втором этапе. Поэтому эта позиция - не только позиция украинской стороны, а позиция всех наших друзей и партнеров ... сначала общая позиция - с «Большой семеркой», с ЕС, со всеми странами, Китай тоже важен, я провел почти час с китайским министром, чтобы объяснить все нюансы; и только потом мы пойдем с нашей резолюции, но это будет совместная резолюция, а не только наша резолюция», - заявил Климкин.

Как сообщал УНИАН, 22 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

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5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.

После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

В свою очередь 7 сентября Порошенко подчеркнул, что миротворцы ООН должны быть размещены на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок границы с РФ

8 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уточнил слова Путина о миротворцах на линии соприкосновения на Донбассе.

«Это не силы ООН, это именно миссия по содействию охране наблюдателей ОБСЕ. Она находится в полном соответствии с логикой Минских договоренностей», - сказал Лавров.

20 сентября Порошенко во время выступления на общих прениях 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что гибридные «миротворческие предложения» от Москвы являются ее желанием легализовать своих марионеток на Донбассе и заморозить конфликт навсегда. Он вновь подчеркнул, что миротворческая миссия ООН должна быть развернута на всей территории оккупированного Донбасса, включая границу. Также Порошенко призвал генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша направить техническую оценочную миссию в Украину, чтобы выработать варианты безопасности и политического присутствия ООН на Донбассе.