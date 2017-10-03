Луценко заявил о завершении следствия по фигурантам дела об экономических преступлениях Януковича

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о завершении следствия в отношении фигурантов дела об экономических преступлениях бывшего президента Виктора Януковича и его окружения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал на брифинге в Харькове.

Генпрокурор заявил: "Мы завершили следствие в отношении всех ключевых фигурантов организованной преступной группировки Януковича в части экономических дел".

"Суды почти по всем уже дали разрешение на заочный порядок судопроизводства. Остается еще буквально одна фамилия господина Ставицкого для полного комплекта, и мы начнем действовать в судах по обвинению организованной преступной группировки Януковича в экономической части", - сказал Луценко.

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Как сообщал УНИАН, сегодня Луценко сказал, что Печерский районный суд Киева 5 октября начнет рассмотрение уголовного производства против организаторов расстрелов людей на Майдане в феврале 2014 года.

"Сейчас могу доложить, что следователи и прокуроры выполнили свою огромную, гигантскую работу ... Мы считаем, что готовы к (объявлению) обвинению Януковичу, Захарченко, Якименко и ряда других должностных лиц силовых органов в отдаче приказов, приведших к расстрелам мирных демонстрантов на Майдане", - отметил Луценко.