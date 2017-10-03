Луценко просит президента увеличить число судей в облсудах: чтобы коррупционеры не "прогуливали" тюрьму

Генеральный прокурор Юрий Луценко просит президента Украины Петра Порошенко до конца года увеличить количество судей во всех областных судах для ускорения рассмотрения коррупционных уголовных производств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Харькове.

Генпрокурор отметил, что процесс создания антикоррупционных судов во всех регионах Украины и их кассационной инстанции в Верховном суде, очевидно, продлится от года до полутора.

"Поэтому, в это время, я уверен, что мы не можем просто ждать создания этих институтов. Мы должны увеличивать количество новых - еще раз подчеркиваю для всех, в том числе моих оппонентов - новых судей, которые бы рассматривали 4000 коррупционных дел" , - сказал Луценко.

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"Фактически сейчас ежедневно четыре тысячи обвиняемых в коррупции «прогуливают» тюрьму, и ждать полтора года мы не имеем права, поэтому я обращался к президенту в последние дни с просьбой использовать его конституционные полномочия, которые он имеет до конца текущего года, и увеличить количество судей во всех судах областных, в центре, с тем, чтобы резко активизировать рассмотрение уголовных коррупционных дел, находящихся на рассмотрении в судах", - подчеркнул генпрокурор.

"Надеюсь, что этот процесс начнется в столице, где находятся наиболее резонансные дела, но коснется и всех областных центров страны", - добавил генпрокурор.