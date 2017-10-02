Задержанные бандиты из "Торпеды" связанные с экс-"регионалами" - Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что правоохранители задержали бандитскую группу, которая причастна к преступлениям по разжиганию вражды в Украине и связана с экс-«регионалами».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

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«Вчера работники Нацполиции задержали бандитскую группу, которая совершала преступные действия на территории Украины в течение 2016-2017 годов. Вчера они ехали подрывать венгерский памятник в Закарпатье на Верецком перевале и имели на это соответствующий заказ», - заявил он.

По словам министра, при задержании этой группы были изъяты гранаты и специальное взрывное устройство с газовым баллоном. «Мы имеем прямые доказательства - это образцы и анализы ДНК, показания самих задержанных и материалы анализа и фиксации людей на месте преступления - (причастности - УНИАН) этой бандитской группы к, минимум, 9 преступлениям ... преступления были на почве разжигания ксенофобии и межнациональной розни», - добавил Аваков.