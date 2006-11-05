В Черкассах обнаружены листовки, направленные против одного из кандидатов

В Черкассах сразу в нескольких местах обнаружены агитационные листовки, направленные против одного из кандидатов на должность городского председателя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции заместитель председателя Черкасской областной организации Комитета избирателей Украины Юрий САС.

По его словам, листовки изготовлены на белой бумаге формата А-4 печатным способом и не имеют исходных данных.

В листовках, в частности, говорится: «Голосуйте за Сергея ОДАРИЧА - бизнес-партнера Михаила БРОДСКОГО. Только киевляне спасут Черкассы", сообщил Ю.САС, отметив, что "это грязная попытка накалить и без того напряженную ситуацию в Черкассах. Безусловно, листовки направлены против Сергея ОДАРИЧА. Впрочем, на избирателей они вряд ли повлияют».

С.ОДАРИЧ, по данным ряда социологических исследований, является лидером избирательной кампании в Черкассах.

Сегодня в Черкассах проходят повторные выборы городского председателя.