Луценко прокомментировал нападение охранников на журналистов во время празднования свадьбы его сына (видео)

Генпрокурор жалеет, что сотрудники УГО "вступили в физический контакт" с журналистами. Среди гостей свадьбы сына генерального прокурора Украины Юрия Луценко было по меньшей мере четыре человека, которые подлежат круглосуточной государственной охране.

Поэтому по периметру заведения, где праздновали свадьбу, находились сотрудники Управления государственной охраны. Об этом Луценко рассказал в эфире ТСН.Тиждень.

По его словам, сотрудник УГО имеет право определять периметр для безопасности лиц, которые находятся под охраной, и то, что устанавливает УГО, "является обязательным для всех, в том числе для журналистов".

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"Журналисты у нас часто превращаются в ищеек. Если бы они подошли ко мне и сказали: "Мы хотим к вам на свадьбу". Я бы их пригласил и даже угостил. Однако им было интересно поснимать из кустов, кто заходит и кто выходит. Они стали простыми папарацци", - сказал Луценко.

С другой стороны, генпрокурор сообщил, что "сотрудники УГО не смогли найти баланса и вступили в физический контакт с журналистами".

"Не мое дело следить за тем, что происходит за периметром моего семейного праздника. Однако УГО сейчас проводит служебную проверку и в случае, если будет установлено нарушение действующего законодательства, безусловно, виновные будут привлечены к ответственности", - сказал Луценко.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 сентября в Конча-Заспе возле одного из ресторанов, в котором праздновали свадьбу сына Луценко, сотрудники Управления государственной охраны, пытаясь помешать съемке журналистов, по словам представителей СМИ, напали на них.

В УГО начали внутреннее расследование из-за действий сотрудников, а глава Госохраны Валерий Гелетей заявил о том, что его подчиненный не нападал на журналистов, а споткнулся о склон и схватился за оператора.