Колесников: не может быть уговора между Януковичем и Тимошенко

Заместитель председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины Борис КОЛЕСНИКОВ называет «фантастикой» якобы существование договоренностей Виктора ЯНУКОВИЧА и Юлии ТИМОШЕНКО о будущем распределении власти в стране.

Об этом Б.КОЛЕСНИКОВ сказал в интервью газете «Дело» (№ 69 от 29 апреля 2009 года).

Отвечая на вопрос о переговорах, которые, возможно, ведутся между Партией регионов и Блоком Юлии Тимошенко, политик подчеркнул: «Не знаю. Партия регионов ни в каких официальных переговорах не участвует. Все идет на уровне консультаций по проекту Конституции».

При этом он сообщил, что сам в этих консультациях не участвует. «От Партии регионов в них участвует профессиональный юрист Александр ЛАВРИНОВИЧ. Он представляет Партию регионов и консультируется с потенциальными партнерами», - добавил Б.КОЛЕСНИКОВ.

Б.КОЛЕСНИКОВ также опроверг наличие договоренностей между лидерами политических сил В.ЯНУКОВИЧЕМ и Ю.ТИМОШЕНКО относительно будущего распределения власти в стране.

«Не было такой договоренности и не могло быть. Где гарантия, что тот, кто пошел в Президенты, выиграет? Допустим, ЯНУКОВИЧ не пошел на выборы, пошла ТИМОШЕНКО, но выиграл Арсений ЯЦЕНЮК. Что дальше? Это из области фантастики», - охарактеризовал ситуацию Б.КОЛЕСНИКОВ.

От также высказал мнение, что расценивает шансы на создание коалиции ПР и БЮТ 50 на 50. «Будет либо коалиция, либо выборы. Это зависит от политической воли», - сказал политик, отметив, что «если на этой сессии, то есть в мае-июне, новая коалиция не сформируется, то затем в ее создании не будет смысла. Следующая сессия начнется в сентябре, когда все будут думать о выборах».

Б.КОЛЕСНИКОВ также подчеркнул, что открывать избирательную президентскую кампанию лидера Партии регионов В.ЯНУКОВИЧА должен съезд политической силы.

«Поэтому дата его проведения зависит от решения Конституционного Суда по дате президентских выборов. Съездом мы хотим обозначить начало избирательной кампании. В любом случае он пройдет в мае – начале июня», - констатировал политик.