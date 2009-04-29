Специально для Тимошенко в России изготовили икону

Патриарх Московский и Всея Руси КИРИЛЛ сегодня в ходе встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО заявил, что готов делать все от него зависящее для развития украинско-российских отношений.

Как передает корреспондент УНИАН, патриарх отметил важность церковных и духовных отношений между народами для развития отношений между Украиной и Россией во всех направлениях.

Он подчеркнул, что в России Киев считают духовным центром русского православия. «Для Русской православной церкви это наш Константинополь… Я готов от себя делать все зависящее, чтобы развивались отношения между Россией и Украиной», - сказал патриарх КИРИЛЛ.

Он также высказал надежду, что в лице украинского правительства найдет поддержку такой позиции, поскольку Украина и Россия вместе составляют опору восточной православной цивилизации.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО выразила согласие с позицией патриарха, а также удовлетворение тем, что в июле он намерен совершить первый заграничный визит именно в Украину.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, она постарается сделать так, чтобы в ходе этого визита патриарх чувствовал себя комфортно.

В ходе встречи патриарх КИРИЛЛ подарил премьеру Украины изготовленную специально для нее «дорожную» небольшую икону.

В ответ Ю.ТИМОШЕНКО подарила патриарху два сувенирных пасхальных яйца.