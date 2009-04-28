У Минюста нет доказательств подделки документов на продажу Интера

Министерство юстиции Украины опровергает информацию некоторых СМИ о проведении Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз Минюста экспертизы подлинности подписи экс-владельца телеканала «Интер» Игоря Плужникова.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, "указанная информация не отвечает действительности, поскольку специалистами института экспертиза по исследованию оригинальных материалов не проводилась и судебная экспертиза не назначалась".

"Генеральной прокуратурой Украины проводится проверка, в рамках которой было обращение к КНИИСЭ предоставить письменную консультацию. Институту были предоставлены копии отдельных документов, на основании которых и было проведено исследование специалиста КНИИСЭ, имеющее консультативный характер", - отмечается в сообщении.

Как подчеркнула пресс-служба Минюста, "указанное исследование не является доказательством по делу", в то же время отметив, что право на проведение таких исследований предоставляется соответствующим положением “О судебной экспертизе”.

Как сообщал УНИАН, народный депутат, главный акционер и соучредитель телеканала «Интер» И.Плужников умер 22 июня 2005 года в Германии от острого инфекционного гепатита.

По официальной информации, И.Плужников владел 71% акций телеканала «Интер». Вскоре 61% был продан вдовой И.Плужникова Светланой компании Валерия ХОРОШКОВСКОГО. Согласно расследованиям некоторых СМИ, соглашение о продаже канала состоялось 19 апреля 2005 года, а активные действия по изменению собственности «Интера» совпали с внезапной болезнью и смертью И.Плужникова. Политики, в частности Владимир СИВКОВИЧ (Партия регионов), обращались в СБУ и Генпрокуратуру с требованием расследовать обстоятельства смерти И.Плужникова, связывая его смерть с якобы неудачным соглашением по продаже контрольного пакета акций «Интера».

4 апреля 2009 года министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что МВД будет просить Генпрокуратуру возбудить уголовное дело по факту подделки документов на право собственности акций “Интера”, переданных от И.Плужникова другим лицам.

При этом он напомнил, что еще в 2005 году Государственный департамент по борьбе с экономической преступностью МВД Украины возбудил уголовное дело, связанное с рядом операций с акциями некоторых украинских и зарубежных компаний. Одной из этих операций был переход права собственности на телеканал «Интер» «от на тот момент еще живого господина Плужникова к другим новым владельцам». «Тогда же была заказана экспертиза, и эксперт установил, что нотариально заверенная копия доверенности от имени господина Плужникова в части его подписи и написания его фамилии является фальсифицированной», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В начале апреля народный депутат от БЮТ Владимир ПИЛИПЕНКО зарегистрировал в секретариате ВР проект постановления о создании ВСК по расследованию обстоятельств смерти народного депутата IV созыва И.Плужникова и завладения неизвестными лицами его собственностью – акциями телеканала «Интер».