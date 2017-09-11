ЕС не признает "выборы" в Севастополе и избранного на них "губернатора"

В Европейском Союзе заявляют, что не признают ни так называемые выборы в незаконно аннексированном Севастополе, ни избранного на них "губернатора".

Об этом говорится в заявлении представителя Внешней дипломатической службы ЕС, распространенном в понедельник в Брюсселе, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

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"Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и, следовательно, не признает проведения выборов на Крымском полуострове. Любой, кто избран на Крымском полуострове, который будет утверждать, что "представляет" Крым и Севастополь, не будет признан представителем территорий, которые являются украинскими", - говорится в заявлении.

Спикер подчеркнул, что Европейский Союз, как и раньше, "непреклонен в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины".

Как известно, 10 сентября в РФ прошли региональные и местные выборы. Выборы также прошли в Севастополе.

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест Российской Федерации в связи с незаконными выборами так называемого «губернатора» оккупированного города Севастополь.