Переселенцы Донбасса написали открытое письмо главе Одесской ОГА

Накануне в сети было опубликовано открытое письмо от переселенцев Донбасса на имя главы Одесской областной государственной администрации Максима Степанова.

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В письме авторы жалуются на бытовые проблемы, связанные с жизнью в заброшенных и аварийных зданиях, а так же пишут о страхе перед наступлением зимнего сезона. Также авторы письма отмечают, что одесские чиновники обещали решить проблему с жильем еще 4 сентября во время митинга у стен администрации, однако за 20 дней ничего изобещанного сделано не было.

Переселенцы просят Степанова обратить внимание на проблему и разобраться с безразличием чиновников, чтобы, по словам авторов, не произошел "социальный взрыв" на почве этой проблемы.

Напомним, что 4 сентября у стен Одесской областной государственной администрации прошел митинг переселенцев Донбасса, в ходе которого люди требовали скорейшего решения их проблем и исполнения гарантий, которые обещала власть по программе вынужденного переселения из зоны АТО. В митинге принимали участие, в частности, жители дома №4 по улице Успенской, которые заняли здание бывшего общежития, находящееся в аварийном состоянии.