Порошенко поручил усилить охрану стратегических объектов дополнительно силами ВСУ

Президент Украины Петр Порошенко поручил усилить охрану стратегических объектов Украины дополнительно силами ВСУ.

Об этом Порошенко заявил во время заседания военного кабинета сегодня в Киеве, сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко сообщил, что утром приказал усилить оборону и охрану стратегических объектов силами Вооруженных сил.

«Мы дальше продолжать мириться с этими событиями не можем», - подчеркнул президент.

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Как сообщал УНИАН, 26 сентября в 22:00 поступила информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны вблизи г. Калиновка Винницкой области.

Из зоны возможного поражения эвакуировали около 30 тысяч человек. По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, два человека травмированы.

Происшествие на складе боеприпасов правоохранители квалифицировали как диверсию.