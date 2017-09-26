Климкин назвал знание украинского языка "вопросом нацбезопасности"

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что знание государственного языка в стране является «вопросом национальной безопасности». Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

Он отметил, что позиция по этому вопросу должна быть последовательной. По его словам, «мы должны защищать и украинский на 100% , и языки национальных меньшинств».

«Та ситуация, когда есть люди, которые вообще не владеют украинским языком, это вопрос, в конце концов, нашего единства и национальной безопасности. Я это понимаю так и буду далее продвигать», — заявил Климкин.