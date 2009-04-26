Ющенко поздравил Переса с Днем независимости

15:29, 26 апреля 2009
Политика
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И подтвердил приглашение

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил Президента Израиля Шимона ПЕРЕСА с Днем независимости государства.

«Украина настроена расширять всесторонние отношения с Израилем, способствовать укреплению безопасности и стабильности в регионе Ближнего Востока», - отмечается в приветствии, текст которого размещен на официальном сайте Президента.

В.ЮЩЕНКО, пользуясь случаем, подтвердил приглашение Ш.ПЕРЕСУ осуществить визит в Украину.

Президент Украины пожелал своему израильскому коллеге всяческих успехов в исполнении ответственных государственных обязанностей, а дружескому израильскому народу – мира и процветания.

 

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