Ющенко поздравил Переса с Днем независимости
15:29, 26 апреля 2009Политика
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И подтвердил приглашение
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил Президента Израиля Шимона ПЕРЕСА с Днем независимости государства.
«Украина настроена расширять всесторонние отношения с Израилем, способствовать укреплению безопасности и стабильности в регионе Ближнего Востока», - отмечается в приветствии, текст которого размещен на официальном сайте Президента.
В.ЮЩЕНКО, пользуясь случаем, подтвердил приглашение Ш.ПЕРЕСУ осуществить визит в Украину.
Президент Украины пожелал своему израильскому коллеге всяческих успехов в исполнении ответственных государственных обязанностей, а дружескому израильскому народу – мира и процветания.
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