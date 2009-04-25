В ПР рассказали, зачем БЮТ нужна коалиция с ними

В Партии регионов называют очередной пиар-акцией БЮТ информацию о создании новой коалиции между фракциями этих политических сил.

Об этом в комментарии УНИАН заявил народный депутат от Партии регионов, председатель Житомирской областной организации ПР Николай ПРИСЯЖНЮК, комментируя информацию некоторых СМИ о том, что якобы 14 мая может быть объявлено о создании новой коалиции между фракциями БЮТ и Партии регионов.

"Мы выступаем за всенародные выборы Президента. И инициатива отдельных депутатов и БЮТ относительно создания новой коалиции между фракциями БЮТ и Партии регионов выгодна, прежде всего, БЮТ из-за стремительного падения их рейтинга", - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

По мнению депутата, "речь идет сейчас лишь об очередной пиар-акции "бютовцев"".

В то же время председатель Житомирской облорганизации Партии регионов отметил, что ПР сейчас проводит консультации со всеми политическими силами о создании широкой коалиции.

"Мы стали первыми и единственными, кто выступал за широкую коалицию. Над нами тогда смеялись, называя нашу инициативу "ширкой", однако сейчас выходит, что эта наша инициатива была нужна обществу", - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он также сообщил об условиях, на которых Партия регионов в будущем готова создать коалицию с другими политическими силами.

По словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, "любая коалиция, в которой будет принимать участие ПР, возможна лишь при условии наличия отработанной совместной антикризисной программы, выдвижения Всемирному банку и МВФ реальных условий по социальной защите украинцев и если упомянутая программа будет приниматься одновременно с изменениями в бюджет на 2009 год".

"Только тогда мы готовы вести реальные переговоры. А сегодня коалиция между Партией регионов и БЮТ нереальна, да и вряд ли возможна. Наш лидер Виктор ЯНУКОВИЧ сказал, что он в эту коалицию, в такие объединения, а особенно в выборы Президента в Верховной Раде, верит ровно на 5%", - подчеркнул Н.ПРИСЯЖНЮК.